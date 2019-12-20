Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

KIRIKKALE'de kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde kent merkezi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası yolcu terminali çıkışında meydana geldi. Nevşehir'den Ankara'ya giderken Kırıkkale terminalinden yolcu alan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 SYK 78 plakalı Kamil Koç firmasına ait otobüs, otogar çıkışında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Süleyman Bulut (50), Ramazan Bulut (50), Nefise Bayraktar (19), Öner Barut (30), Evren Yüksel (45), Abdullah İşler (40) ve Neriman Günaydın yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla otobüsten çıkarılarak, ilk müdahalelerinden sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.