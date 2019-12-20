Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

6 saat önce

KIRIKKALE'de kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı, System.String[]

KIRIKKALE'de kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde kent merkezi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası yolcu terminali çıkışında meydana geldi. Nevşehir'den Ankara'ya giderken Kırıkkale terminalinden yolcu alan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 SYK 78 plakalı Kamil Koç firmasına ait otobüs, otogar çıkışında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Süleyman Bulut (50), Ramazan Bulut (50), Nefise Bayraktar (19), Öner Barut (30), Evren Yüksel (45), Abdullah İşler (40) ve Neriman Günaydın yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla otobüsten çıkarılarak, ilk müdahalelerinden sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bağlarbaşı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:43 Kaynak: DHA
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