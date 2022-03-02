Kırıkkale Kültür Varlıklarını Tanıtma Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale Kültür Varlıklarını Tanıtma Toplantısı yapıldı

02.03.2022 12:54
Kırıkkale Kültür Varlıklarını Tanıtma Toplantısı yapıldı

Kırıkkale Kültür Varlıklarını Tanıtma Toplantısı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırıkkale Kültür Varlıklarını Tanıtma Toplantısı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Tekbıyıkoğlu, Öğretmenevi toplantı salonun düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kırıkkale'de 81 anıtsal yapı ile 87 sit alanı olmak üzere toplam 168 tescilli kültürel miras bulunduğunu söyledi.

Anıtsal yapılar ve arkeolojik alanların mimari yapıları, konumları, restorasyon durumlarını gibi özelliklerini belirten "Envanter Kitabı" hazırlandığını belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"500 kitap basılması için tasarım çalışması yapılmış ve baskı aşamasındadır. Hacı Taşan, Kırıkkale Keskinli olup Bozlak kültürü ve müziğini ulusal boyuta taşıyan önemli bir halk ozanıdır. Kırıkkale Valiliği olarak Taşan'ın eserlerinin telif haklarının ait olduğu şirketle anlaşma yapılmış olup, eserlerinden 33'lük 1000 plak hazırlanacak. Taşan'ın vefatının 39. yılı dolayısıyla 12 Mart'ta Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz konser verecek."

Tekbıyıkoğlu, Kültür Merkezi'nin 1923 yılında yapılmış tescilli sivil mimari eseri olduğunu ve mevcut binanın yanına İl Halk Kütüphanesi, Kültür Merkezi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yapılması için 2022 yılı yatırım programına alındığını bildirdi.

Tescilli sivil mimari eseri olan Endüstri Meslek Lisesi'nin Arkeoloji-Etnografya Müzesi ve Sanat Galerisi yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Binada, Kırıkkale'de çıkarılmış olan kültür varlıkları ve etnoğrafik eserler sergilenecek. 'Kralların ressamı' Rahmi Pehlivanlı'nın orijinal eserleri burada sergilenecek. Proje, yaza kadar tamamlanacak olup yıl içerisinde yatırıma alınmaya çalışılmaktadır." diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan Hasandede Kültür Merkezi'nin "Ehl-i Beyt Kütüphanesi"ne dönüştürüleceğini dile getirdi.

Keskin ilçesinde yapılacak çalışmalarla da ilçenin tarihi kimliğine yeniden kavuşacağını anlatan Tekbıyıkoğlu, "3-6 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 5. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda turizm altyapımızın ve sahip olduğumuz destinasyon alanları ile yöresel ürünlerimizin 'Size en yakın rota' sloganıyla tanıtımı yapılacak." dedi.

Toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan da projeler hakkında bilgi verdi.

YORUMLAR
500
Marmaris'te ikametgah çağrısı Marmaris'te ikametgah çağrısı Kan bağışçılarına anlamlı hediye Kan bağışçılarına anlamlı hediye

Öğretmenevi, Kırıkkale, Turizm, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale Kültür Varlıklarını Tanıtma Toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:52 Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında rekor yükseliş! Yüzde 60 arttı
12:46 Ukrayna'dan kaçan insanların ilk tercihi Lviv! Artan kiralar, göçmenler ve savaş!
12:39 İstanbul'un tam ortasında 8 bin 500 yıllık miras! Şimdi evsizlerin evi oldu
12:33 PKK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'dan Putin'e destek: Ukrayna hükümeti yaptıklarının bedelini ödüyor
12:19 Kudüs, felaketi yaşıyor! 11 yaşındaki engelli çocuk İsrail polisinin attığı ses bombasıyla yaralandı
12:06 Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum
11:59 Akşener'den Atatürklü, İnönülü "iki ayyaş" çıkışı! Erdoğan'ın 2013'teki sözlerine yanıt verdi!
11:57 Fransa'da cumhurbaşkanı adayının seçim vaadi pes dedirtti: Türkiye'yi AB'ye almayacağım
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 13:04:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale Kültür Varlıklarını Tanıtma Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement