Kırıkkale Kültür Varlıklarını Tanıtma Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırıkkale Kültür Varlıklarını Tanıtma Toplantısı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Tekbıyıkoğlu, Öğretmenevi toplantı salonun düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kırıkkale'de 81 anıtsal yapı ile 87 sit alanı olmak üzere toplam 168 tescilli kültürel miras bulunduğunu söyledi.

Anıtsal yapılar ve arkeolojik alanların mimari yapıları, konumları, restorasyon durumlarını gibi özelliklerini belirten "Envanter Kitabı" hazırlandığını belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"500 kitap basılması için tasarım çalışması yapılmış ve baskı aşamasındadır. Hacı Taşan, Kırıkkale Keskinli olup Bozlak kültürü ve müziğini ulusal boyuta taşıyan önemli bir halk ozanıdır. Kırıkkale Valiliği olarak Taşan'ın eserlerinin telif haklarının ait olduğu şirketle anlaşma yapılmış olup, eserlerinden 33'lük 1000 plak hazırlanacak. Taşan'ın vefatının 39. yılı dolayısıyla 12 Mart'ta Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz konser verecek."

Tekbıyıkoğlu, Kültür Merkezi'nin 1923 yılında yapılmış tescilli sivil mimari eseri olduğunu ve mevcut binanın yanına İl Halk Kütüphanesi, Kültür Merkezi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yapılması için 2022 yılı yatırım programına alındığını bildirdi.

Tescilli sivil mimari eseri olan Endüstri Meslek Lisesi'nin Arkeoloji-Etnografya Müzesi ve Sanat Galerisi yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Binada, Kırıkkale'de çıkarılmış olan kültür varlıkları ve etnoğrafik eserler sergilenecek. 'Kralların ressamı' Rahmi Pehlivanlı'nın orijinal eserleri burada sergilenecek. Proje, yaza kadar tamamlanacak olup yıl içerisinde yatırıma alınmaya çalışılmaktadır." diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan Hasandede Kültür Merkezi'nin "Ehl-i Beyt Kütüphanesi"ne dönüştürüleceğini dile getirdi.

Keskin ilçesinde yapılacak çalışmalarla da ilçenin tarihi kimliğine yeniden kavuşacağını anlatan Tekbıyıkoğlu, "3-6 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 5. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda turizm altyapımızın ve sahip olduğumuz destinasyon alanları ile yöresel ürünlerimizin 'Size en yakın rota' sloganıyla tanıtımı yapılacak." dedi.

Toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan da projeler hakkında bilgi verdi.