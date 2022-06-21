Kırıkkale'nin Yahşihan ve Sivas'ın Gemerek ilçelerinde dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yahşihan'da ikindi vakti aniden bastıran sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.
Dolu ve sağanak nedeniyle Kırıkkale- Ankara kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.
Kara yolunda ilerleyen bazı sürücüler, araçlarını emniyet şeridine çekerek yağışın durmasını bekledi.
İlçedeki bazı yollarda da su birikintileri oluştu.
Son Dakika › Güncel › KIRIKKALE - Sağanak, sel baskınlarına neden oldu - Son Dakika