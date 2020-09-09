Kırım Derneği'nden Odunpazarı Belediyesi'ne teşekkür - Son Dakika

Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği, Odunpazarı Belediye Meclisi toplantısında Ukrayna'ya bağlı Kırım'ın Bahçesaray Belediyesi ile 2008 yılından beri devam eden Kardeş Şehir İş Birliği Protokolü'nü Kırım'ın işgalini ve işgalin devam etmesini protesto etmek amacıyla iptal ettiği için Odunpazarı Belediyesine teşekkür etti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Dernek Başkanı Ercan Bozkurt, "Odunpazarı Belediyesi Kırım'ın Rusya tarafından işgalini açıkça protesto etmekte ve protokolün hiçbir anlamı kalmadığını belirtmektedir. Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği olarak alınan kararı sonuna kadar desteklediğimizi ve arkasında olduğumuzu belirtmek isteriz. Kararı alan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve başta geçmiş dönem başkanımız Evren Olcay olmak üzere tüm değerli meclis üyelerini tebrik eder ve Kırım Türkleri'nin özgürlük mücadelesine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz. 2014 yılında beri işgal altında olan Vatan Kırım'ın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşmasını ve zulüm altında zor günler geçiren soydaşlarımızın acılarının bir an önce son bulmasını diliyoruz. - ESKİŞEHİR