Kırım'ı Rusya'ya bağlayan köprüden ilk tren geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırım'ı Rusya'ya bağlayan köprüden ilk tren geçti - Son Dakika

Kırım'ı Rusya'ya bağlayan köprüden ilk tren geçti

6 saat önce

Kırım'ı Rusya'ya bağlayan demir yolu köprüsünden ilk yolcu treni bugün geçti.

Kırım'ı Rusya'ya bağlayan köprüden ilk tren geçti, System.String[]

KırımRusya'ya bağlayan demir yolu köprüsünden ilk yolcu treni bugün geçti.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günü açılışını yaptığı Kırım Köprüsü'nden bugün ilk yolcu treni geçti. St. Petersburg'dan Sivastopol'e giden tren, yaklaşık 20 dakikada geçişini tamamladı.


Krasnador ile Kırım'ı Kerç Boğazı üzerinden bağlayan köprünün yapımına 2016 yılında başlanmıştı. Köprünün bölgeye gelen turist sayısını arttırması ve kargo ulaşımını güçlendirmesi bekleniyor.


Rusya 2014'te Kırım'ı tek taraflı olarak ilhak etmişti. - KIRIM

Vladimir Putin, Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
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