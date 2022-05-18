Kırım Tatarları sürgününün 78. yılında Eskişehir'de anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Kırım Tatarları sürgününün 78. yılında Eskişehir'de anma töreni düzenlendi

18.05.2022 20:04
Kırım Tatarları sürgününün 78. yılında Eskişehir'de anma töreni düzenlendi

Eskişehir'de, Kırım Tatarları sürgününün 78. yılı nedeniyle anma töreni gerçekleştirildi.

Eskişehir'de, Kırım Tatarları sürgününün 78. yılı nedeniyle anma töreni gerçekleştirildi.

Şeker Mahallesi Zekeriya Canıgür Parkı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kırım Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Salih Altun, yaptığı konuşmada, 1944 yılının 18 Mayıs'ında yaşanan zalimce bir katliamın ve soykırımın yıl dönümünü anmak üzere toplandıklarını söyledi.

Kendisinin de Ahıska Türklerinden olduğunu aktaran Altun, "Tarih boyunca baktığımızda Türkler devlet kurmuş, devlet yıkmış, düşmanla savaşmış, kendini savunmuş, başka mazlum ve mağdur milletlere el uzatmıştır. Bu aşamada birçok zulümlere de soykırımlara da uğramıştır. Ancak her zaman kendi içinden güçlü devletler kurmayı başarmış bir milletiz. Bugün de ne mutlu bize ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bölgesinin en güçlü, dünyada söz sahibi bir ülkenin vatandaşıyız. Türkiye'nin varlığı, büyüklüğü ve gücü dünya üzerindeki tüm Türkler için de bir güvencedir, bir garantidir." diye konuştu.

Altun, bugüne bakıldığında Kırım'ın en son işgalinde; Türkiye'nin net tavır koyması, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunması, yine Ukrayna- Rusya savaşında Türkiye'nin uluslararası ilişkiler alanında tüm dünyaya ders verir şekilde bir dış politika yürütmesinin ve bu hususta kararlı adımlarla ilerlemesinin takdire şayan olduğunu kaydetti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan da 1944 Kırım sürgününün hem Kırım'da yaşayanları hem de Kırım'dan sürgün edilenleri, Eskişehir'de yaşayan Kırım Tatarlarını dün olduğu gibi bugün de üzmeye devam ettiğini vurguladı.

Eskişehir Kırım Türkleri Kültür, Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ercan Bozkurt ise tarihin en acı gününü yad ettikleri bu günde Kırım Tatarları olarak başta kardeş devletler olmak üzere dünyanın bütün devletlerinden 18 Mayıs 1944 büyük sürgün ve soykırımının, soykırım suçu olarak tanınmasını öncelikle ve ısrarla talep ettiklerini söyledi.

Kırım Tatarları sürgününün 78. yılında Eskişehir'de anma töreni düzenlendi
Kırım Tatarları sürgününün 78. yılında Eskişehir'de anma töreni düzenlendi
Kırım Tatarları sürgününün 78. yılında Eskişehir'de anma töreni düzenlendi
Kırım Tatarları sürgününün 78. yılında Eskişehir'de anma töreni düzenlendi
Kırım Tatarları sürgününün 78. yılında Eskişehir'de anma töreni düzenlendi

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Kaynak: AA

Eskişehir, 18 mayıs, Türkiye, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırım Tatarları sürgününün 78. yılında Eskişehir'de anma töreni düzenlendi - Son Dakika


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