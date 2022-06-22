Kırklareli'de 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'de 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi

22.06.2022 17:32
Kırklareli'de 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi

KIRKLARELİ'de, jandarma ekiplerinin TIR'da yaptığı aramada 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi.

KIRKLARELİ'de, jandarma ekiplerinin TIR'da yaptığı aramada 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi. Gübreleri yarı fiyatına satmaya çalışan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, piyasaya sahte gübre sürüleceğini belirledi. Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Ö.E.'nin (45) kullandığı TIR'ın dorsesinde 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi. Ankara ve Eskişehir'de faaliyet gösteren firmadan temin edilen gübreler üzerinde, Gübre Takip Sistemi'nin (GTS) olarak adlandırılan barkodların bulunmadığı belirlendi. Piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan gübrenin, üreticilere yarı fiyatına satılmaya çalışıldığını belirleyen jandarma, el koyarak alınan numuneleri de analize gönderdi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında 'nitelikli dolandırıcılık', 'Sinai Mülküyet Kanunu'na muhalefet', 'Vergi Kanunu'na muhalefet' suçlarından yasal işlem başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sahte gübre ile karşılaşan çiftçilerden güvenlik birimleri ile il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurmalarını istedi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'de 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'de 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi - Son Dakika
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