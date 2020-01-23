Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'den kısa kısa

7 saat önce

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) üyeleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirildi.

Kırklareli'den kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) üyeleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirildi.

KTSO binasında gerçekleştirilen toplantıda avukat Ahmet Çobanoğlu ve Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat yükümlülükleri ve uyum süreci uygulamaları hakkında bilgiler verildi.

Toplantı soruların cevaplanması ile sona erdi.

KLÜ Rektörü Şengörür'e ziyaret

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.


Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bulgaristan'daki üniversiteler ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Üniversitelerinin hızla büyüdüğünü ve geliştiğini ifade eden Şengörür, "Büyük bir kısmı Balkanlar'dan olmak üzere 38 ülkeden 1483 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz ve uluslararası öğrenci sayımızı hızla artırma çabası içerisindeyiz. Filibe, soydaş nüfusumuzun yoğun olarak yaşadığı, bizim için önemli bir şehir. Bu nedenle Filibe ve civarındaki yerleşim alanlarından çok daha fazla öğrenci ağırlamak istiyoruz." dedi.

Ergani ise Filibe ve sorumlu olduğu bölge illerinde yer alan üniversiteler hakkında bilgi vererek Bulgaristan'daki üniversiteler ile Kırklareli Üniversitesi arasında sosyal, kültürel ve bilimsel işbirliğinin geliştirilmesi için elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erol Bulut: "Ben her yarışa hazırım 4 büyükleri de çalıştırırım"
Evde çalınır diye 20 bin lirasını ve altınlarını yanına alan kadın, birikimini pazarda çaldırdı İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza oldu! 8 km kuyruk oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 16:44:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]