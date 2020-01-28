Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

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Kırklareli'den kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

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Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.


DKMP Şube Müdürü Murat Deniz, yaptığı açıklamada, hafta sonu gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 82 avcının kontrol edildiğini söyledi.

Denetimlerde kurallara uymayan 12 avcı hakkında işlem yapıldığını ifade eden Deniz, kaçak avcılıkla mücadelenin süreceğini aktardı.


Su ürünleri denetimi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su ürünleri denetimleri gerçekleştirdi.

Ekipler, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, denizden limana getirilen tekneler ve kamyonlarda denetim yaptı.

Jandarma ekiplerinin de katıldığı denetimlerde olumsuzluğa rastlanmadı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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