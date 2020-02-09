Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

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Kırklareli'den kısa kısa

17 dakika önce

Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Vedat Açar, dünya sigara bırakma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Vedat Açar, dünya sigara bırakma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Açar, mesajında, dünya sağlık örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl 8 milyon insanın sigara bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini belirtti.

Sigaranın hem içen kişiye, hem de çevresine ciddi zararlar verdiğini aktaran Açar, içen herkesin sigara bağımlılığından kurtulması gerektiğini bildirdi.

Dünyada en büyük sağlık sorunun sigara olduğunu ifade eden Açar, mesajında şunları kaydetti:

"Sigara kullanımı, başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıklarına, KOAH hastalığı gibi birçok hastalığa da neden olmaktadır. Sigara, fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılıktır. Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz. Bunun yanında pasif etkilenimden doğan hastalıklar ve zararlar da ayrı bir acı tablo. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir bağımlılık. Sigaradan kurtulmak mümkündür.

Sigara size ve sevdiklerinize zarar veriyor. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü bu anlamda bırakmak isteyenler için bir fırsat. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet rica ediyoruz. Kullananların bırakmasını, kullanmayanların da daha bilinçli olarak kendileri ve sevdikleri için model olmasını, çevreye karşı da uyarıcı olmasını istiyoruz."

"Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" yapılacak

Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, "Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" yapılacağını belirtti.

Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın ikinci kez Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlendiğini söyledi.


Yarışmaya 1993 yılı ve sonrasında doğmuş üniversite öğrencilerinin katılabileceğini aktaran Demirtaş, yarışmacıların Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarından "O'nun Gibi Yaşamak" kitabından oluşturucak sorulara tabi tutulacağını belirtti.


Yarışmada birinci olan bir kız ve bir erkeğin umre ödülü ile ödüllendirileceğini ifade eden Demirtaş, yarışmanın 80 dakika süreceğini dile getirdi.


Demirtaş, yaklaşık 275 kişinin müracaat ettiği yarışma için 17 Şubat tarihine kadar başvuruların alınacağını kaydetti.

Kırklareli, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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