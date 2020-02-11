Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, muhtarları ziyaret ederek, projelerini anlatıyor.

Çakır, İstasyon Mahallesi Muhtarı Naide Şanlı Özdemir, Demirtaş Mahallesi Muhtarı Serdar Kocabalta ve Pınar Mahallesi Muhtarı Nevzat Demir'i ziyaret etti.

Yapılacak projeler hakkında muhtaralar ile bilgi alışverişinde bulunan Çakır, kentin gelişimi için projeler üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Çilek festivalinin tarihi belirlendi

Demirköy Belediyesi'nce gerçekleştirilen çilek festivalinin tarihi açıklandı.

Belediye Başkanı Recep Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl festivalin 5 Haziran'da yapılacağını söyledi.

Festival programı ile ilgili çalıştıklarını ifade eden Gün, festival kapsamında çeşitli yarışmalar ve konser düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Hastalara ziyaret

Kırklareli Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Erkan Yıldırım, tedavi gören hastaları ziyaret etti.

İlk olarak Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde acil servisi gezen Yıldırım, hastane yönetiminden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Palyatif bakım ve yoğun bakım hastalarını ziyaret eden Yıldırım, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Daha sonra Babaeski Devlet Hastanesi'ni de gezen Yıldırım, nöbet tutan hekimler ve sağlık personeli ile bir araya geldi.

Türk Halk Müziği koro çalışmaları

Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, Türk Halk Müziği koro çalışmalarının başladığını belirtti.

Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronun ikinci sanat dönemine girdiğini söyledi.

Kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini anlatan Çakır, korunun bir etkinlikte konser verdiğini belirtti.

Yürütme Kurulu Üyesi Şahin Yetiş ve Koro Şefi Musa Bayraktar'ın yönetiminde çalıştıklarını ifade eden Çakır, "Koromuzun ikinci dönem çalışmaları başladı. Koro çalışmaları, her hafta salı günü Kırklareli Kent Konseyi'nde gerçekleşiyor. Koroya katılımlar devam ediyor. Koroda yer almak isteyenleri başvuruda bulunabilir." dedi.