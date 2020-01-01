Kırklareli'nde 565 litre kaçak içki ve alkol şırası ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 565 litre kaçak içki ve alkol şırası ele geçirildi - Son Dakika

Kırklareli'nde 565 litre kaçak içki ve alkol şırası ele geçirildi

6 saat önce

Kırklareli'nde jandarma ve polis ekiplerince farklı adreslerde yapılan arama ve çeşitli denetimlerde 565 litre kaçak içki ve alkol şırası ele geçirildi.

Kırklareli'nde 565 litre kaçak içki ve alkol şırası ele geçirildi, System.String[]

Kırklareli'nde jandarma ve polis ekiplerince farklı adreslerde yapılan arama ve çeşitli denetimlerde 565 litre kaçak içki ve alkol şırası ele geçirildi.


Kırklareli'nde C.B. isimli şahsın Bademlik Mahallesi sayılı adresinde polis ekiplerince yapılan aramada; 54 adet toplamda 60,6 litre içki ele geçirildi. Kırklareli merkezde Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmalarda M.Ç. isimli şahsın Bademlik Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada iki adet toplamda iki litre içki, 3 adet içerisinde içki bulunan varil, demir fıçı üzerine monte edilmiş, kapağında rakı yapımında kullanılmak üzere delik ve yivli parça bulunan düdüklü tencere, boya kovası, plastik hortum ele geçirilerek el konuldu. Şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Pınar Mahallesi'nde H.Ç. isimli şahsın bağ evi ve eklentilerinde polis ekiplerince yapılan aramada 4 adet toplamda 274 litre kaçak içki ele geçirilerek el konuldu. Şahsın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.


Babaeski ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda toplam 104 litre kaçak içki, 125 litre alkol şırasında kullanılan meyve, adet damıtma düzeneği ile 24 adet kapüşon ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 3 kişiye idari yaptırım uygulandı. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:39 Kaynak: İHA
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