Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Asayiş

Kırklareli'nde Asayiş

50 dakika önce

Kırklareli'nde bir kişi limanda demirli haldeki teknesi çalındı.

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Kırklareli'nde bir kişi limanda demirli haldeki teknesi çalındı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, R.D, limanda demirlediği teknesinin yerinde olmadığını fark etti.

Durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildiren R.D, şikayetçi oldu.

Ekipler olayla ilgili yaptığı araştırmada, iki şüpheli tarafından kamyona yüklenerek götürüldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaçak kazı operasyonu

Kırklareli'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.


Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, İ.C, K.C, A.S, V.E, E.K, D.A ve B.E'yi suçüstü yakaladı.


Gözaltına alınan şüphelilerin, bölgede çukur kazdıkları tespit edildi. Kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:02 Kaynak: AA

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