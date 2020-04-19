Kırklareli'nde av koruma ve kontrol faaliyetleri - Son Dakika

DKMP Şube Müdürü Murat Deniz , yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Ekipler, Vize Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde yaptığı denetimlerde, Kıyıköy beldesinde av sezonu dışında avlanan 2 kişiyi tespit etti.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu

Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi