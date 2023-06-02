Kırklareli'nde Çalılık Alanda Parçalanmış Ceset Bulundu - Son Dakika
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Kırklareli'nde Çalılık Alanda Parçalanmış Ceset Bulundu

02.06.2023 18:17

Kırklareli'nde çalılık alanda çuval içerisinde parçalanmış ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesetin büyük bölümünün parçalanıp çuvala konulduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırklareli Karahıdır Mahallesi'nde çalılık alanda çuval içerisinde ceset parçalarını gören kişi, 112 Acil Komuta Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BÜYÜK BÖLÜMÜ PARÇALANMIŞ

Ekiplerin yaptığı incelemede büyük bölümü parçalanıp çuvala konulduğu tespit edilen ceset, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında cesedin Hakan Ç'ye (23) ait olduğu belirlendi. Şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalılık alanda çuval içerisinde bulunan parçalanmış ceset ekipleri harekete geçirdi
Kaynak: AA
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Kırklareli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Çalılık Alanda Parçalanmış Ceset Bulundu - Son Dakika
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