Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

11.09.2022 11:02
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde çiftçi ve besici bilgilendirme toplantıları sürüyor.

Kırklareli'nde çiftçi ve besici bilgilendirme toplantıları sürüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Üsküp Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirilen toplantıda, tarım ve hayvancılık alanındaki proje ve hibe desteklemeler anlatıldı.

İl Müdürü Mehmet Aksoy, konuşmasında, çiftçi ve besicilerin gıda zincirinde önemli bir halka olduğunu belirtti.

Kentte tarım ve hayvancılığı geliştirmek için çalıştıklarını ifade eden Aksoy, bu alanda her yıl büyük bir ivme yakalandığını kaydetti.

Bakanlığında hibe destekleri ve çeşitli projeler ile üreticileri teşvik ettiğini aktaran Aksoy, işlenmeyen tek bir tarım arazisi kalmayana kadar bilgilendirme toplantılarına devam edeceklerini söyledi.

Toplantıya, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap ile Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü şube müdürleri, çiftçi ve besiciler katıldı.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Çağlayık köyü ile Lüleburgaz ilçesinin Ceylanköy ve Ataköy köyüne 12 Eylül Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Çağlayık köyünde 09.00-18.00, Ceylanköy ve Ataköy köylerinde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nde köylü kadınlar yöresel lezzetleri tanıttı Kırklareli'nde köylü kadınlar yöresel lezzetleri tanıttı
Kaynak: AA

Kırklareli, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis: Hayır Sayın Erdoğan
09:55 Ukrayna hücuma geçti! Rusya geri çekiliyor
09:49 Kral Charles görevlilere el hareketiyle emir yağdırdı! Diş macununu bile kendisi sıkmıyor
09:14 Rusya'nın işgali altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durduruldu
08:32 Papua Yeni Gine'de gerçekleşen 7,6 büyüklüğünde deprem sonrası Tsunami uyarısı
08:21 Kadınlar konserde saç saça kavgaya girişti!
08:05 "CHP ile ittifak değiliz" diyerek muhalefeti karıştıran İYİ Partili Poyraz: Seçim dışı süreçteki birlikteliğimize 'işbirliği' denir
08:04 İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 arasında ulaşım ücretsiz olacak! İBB'den "trafikte yoğunluk oluşturmayın" çağrısı
05:40 İzmir'de taksinin çarptığı kağıt toplayan yaşlı adam yaşamını yitirdi
01:40 İstanbul'daki lüks balıkçıda başında bardak kırılan kişi, silahıyla terör estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 11:02:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement