Kırklareli'nde deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde deniz dibi temizliği yapıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yürütülen Avrupa Birliği Karadeniz Havzası sınır ötesi işbirliği ortak operasyonel programı kapsamında, "İyi Bir Çevre İçin Sıfır Atık Stratejisi Projesi" çalışmaları sürdürülüyor.

Proje kapsamında Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde deniz dibi temizliği çevresel etkinliği gerçekleştirildi.

Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer de proje çalışmalarını inceledi.

Tuncer, konuşmasında, çevre projelerini her zaman önemsediklerini söyledi.

Proje için Kıyıköy beldesinin pilot kent seçilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Tuncer, gelecek nesillere temiz bir çevre kadar temiz bir denizi de aktarmak istediklerini belirtti.