Kırklareli'nde Deprem ve Kurtuluş Mevlidi

08.02.2026 16:42
Kırklareli'nde depremler ve Kahramanmaraş'ın kurtuluşu anısına mevlit okutuldu, dualar edildi.

Kırklareli'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler ile 12 Şubat Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Kırklareli Kahramanmaraşlılar Derneği tarafından BOTAŞ Trakya İşletme Müdürlüğü lokalinde düzenlenen programda, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Programda konuşan Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek, depremin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ve toplumun her kesiminin depremlere hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Sarıçam, deprem sonrası süreçte devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Derya Bulut ise 6 Şubat'ın unutulmayacağını vurgulayarak, depremlerde yaşanan büyük kayıplara rağmen devlet ve milletin birlik ve beraberlik içinde yaraları sardığını ifade etti.

Dernek Başkanı Mustafa Güçlü de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını, 12 Şubat Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Programa Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

