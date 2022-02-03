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KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu - Son Dakika

KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu

03.02.2022 10:07

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu bir kişi suda kayboldu.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu bir kişi suda kayboldu.

Büyükmandıra beldesinde seyir halindeki otomobil dereye devrildi.

Araçtaki iki kişiden biri kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kayıp kişi ve otomobile ulaşılması için çalışmaları sürüyor.

KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu
KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu
KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu
KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu
KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu
KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu
KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu

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Büyükmandıra, Kırklareli, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Dereye devrilen otomobildeki kişi kayboldu - Son Dakika
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