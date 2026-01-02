Kırklareli'nde Fırtına Uyarısı - Son Dakika
3-sayfa

Kırklareli'nde Fırtına Uyarısı

02.01.2026 19:29
Meteoroloji, Kırklareli'nde 3-4 Ocak'ta fırtına bekliyor. Açık alanlardan kaçınılmalı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, 3 Ocak Cumartesi gününün ilk saatlerinden 4 Ocak Pazar gecesine kadar Kırklareli genelinde fırtına etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi risklerin artabileceği bildirildi. Vatandaşların özellikle açık alanlarda dikkatli olmaları, soba ve bacalarını kontrol etmeleri, mümkün olmadıkça dışarıda uzun süre bulunmamaları istendi. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

