Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığına Mücadele

KIRKLARELİ Valisi Uğur Turan, geçen yıl göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yakalanan 159 göçmen kaçakçısının tutuklandığını söyledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster ile düzenlediği asayiş toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Kırklareli'nin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyleyen Vali Turan, "FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik çalışmalarda 2025 yılında 19 operasyon düzenlenmiş, 25 şüpheli gözaltına alınmış, 9 şüpheli tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Asayiş, terör, narkotik ve siber suçlar kapsamında 2024 yılında 1487 şüpheli yakalanırken bu sayı 2025 yılında 1608'e yükselmiştir. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 2025 yılında 1 uzun namlulu tüfek, 147 tabanca, 115 av tüfeği ve 53 kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 316 silah ele geçirilmiş, 455 kişi hakkında işlem yapılmıştır" dedi.

2025 yılında olayların aydınlatılma oranının yüzde 99,35'e ulaştığını söyleyen Turan, "11 organize suç örgütü çökertildi. Bu kapsamda 423 şüpheli yakalandı, 49'u tutuklandığını, 80'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" dedi. Uyuşturucuyla ilgili yapılan mücadeleyi anlatan Turan, "2025 yılında 390 operasyon düzenlendi, 1570 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve çok sayıda zanlı tutuklandı" dedi.

Vali Turan, 2025 yılında göçmen kaçakçılığında 156 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Operasyonlarda 297 göçmen kaçakçısı yakalandı, 159'u tutuklandı. Ayrıca 183 araca el konuldu. İlimizde 3 olan mobil göç noktası sayısı 4'e çıkarıldı. Bu noktalarda yapılan kimlik kontrolü sayısı 2024'te 7 bin 684 iken 2025'te 22 bin 448'e yükseldi" diye konuştu.