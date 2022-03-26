Kırklareli'nde "İklim Değişikliği ve Trakya Su Kaynakları" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Kırklareli'nde "İklim Değişikliği ve Trakya Su Kaynakları" konferansı düzenlendi

26.03.2022 09:47
Kırklareli'nde "İklim Değişikliği ve Trakya Su Kaynakları" konferansı düzenlendi

Kırklareli'nde "İklim Değişikliği ve Trakya Su Kaynakları" konferansı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde "İklim Değişikliği ve Trakya Su Kaynakları" konferansı gerçekleştirildi.

Kırklareli Belediyesi, Kent Konseyi, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu, Ziraat Mühendisleri İl Temsilciliği ile Doğa ve Kültür Derneği'nce Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Yüksek Ziraat Mühendisi Cantekin Kıvrak, konferansta yaptığı konuşmada, son yıllarda Trakya'da sıcaklık artışlarının gözlendiğini belirtti.

Güney bölgelerinde iklim değişiklikleriyle birlikte sıcaklıkların daha fazla arttığını ifade eden Kıvrak, İstanbul gibi kentleşmenin çok yoğun olduğu bölgelerde daha da yükseldiğini kaydetti.

Kırklareli'nde nisan, mayıs, haziran ayları ile özellikle yaz ayları haziran, temmuz ve ağustosta sıcaklık artışları yaşandığını söyleyen Kıvrak, buna oranla yağışlarda bir miktar azalma gözlendiğini dile getirdi.

İklim değişikliğine bağlı olarak yağış rejimlerinde değişikliklerin oluştuğunu bildiren Kıvrak, şöyle devam etti:

"İklim değişikliği diyorsak sera gazlarından bahsetmemek olmaz. Yüzde 4'lük bir yer kaplamasına rağmen sera gazları önemli. Ani gelen yağışlardaki değişikliğe etkisi oluyor. Buradan çıkan bir buharlaşma başka bir kentte ısı değişimine, şiddetli yağışlara, sel ve su baskınlarına neden olabilmektedir. Ani yağışlar oluşturabilmektedir. Karbondioksitte de yukarı doğru bir trend var. Fosil ya da insan faktörleri karbondioksit oranını arttırıyor. Diğeri de metan gazı. Metan gazının artmasında da bataklıklar, çeltik alanları, çöplüklerin etkisi fazla.

İnsan faktörlerinin yanında doğal bir süreç de var. Özellikle son dönem de insan faktörleri aşırı artış doğal süreci hızlandırıyor. Bunlar hemen olan değil yüzyıllar boyunca süren süreçler. Okyanuslardaki sıcaklık artışları da iklim değişikliğine etkisi fazla. Barajlar yapılırken 100 yılda gelecek yağışa göre düzenleniyor."

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İklim Değişikliği, Trakya Bölgesi, Kırklareli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'İklim Değişikliği ve Trakya Su Kaynakları' konferansı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde "İklim Değişikliği ve Trakya Su Kaynakları" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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