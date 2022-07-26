İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Kırklareli Valiliğince yangınlara karşı ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından Kavaklı beldesindeki ormanlık alanda yaptıkları denetimler sırasında yaralı baykuş ile leylek olduğunu fark etti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde jandarmanın bulduğu yaralı baykuş ve leylek tedavi edildi - Son Dakika

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