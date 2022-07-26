Kırklareli'nde jandarmanın bulduğu yaralı baykuş ve leylek tedavi edildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde jandarmanın bulduğu yaralı baykuş ve leylek tedavi edildi

26.07.2022 10:09
Kırklareli'nde jandarmanın bulduğu yaralı baykuş ve leylek tedavi edildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan baykuş ve leylek tedavi edildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan baykuş ve leylek tedavi edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Kırklareli Valiliğince yangınlara karşı ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından Kavaklı beldesindeki ormanlık alanda yaptıkları denetimler sırasında yaralı baykuş ile leylek olduğunu fark etti.

Asayiş ekipleri, durumu HAYDİ Timi'ne (Hayvan Durum İzleme) bildirdi.

Ekipler tarafından koruma altına alınan yaralı hayvanlar, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tedavi edilen baykuş ile leylek yeniden doğal ortamlarına salındı.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde jandarmanın bulduğu yaralı baykuş ve leylek tedavi edildi - Son Dakika

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