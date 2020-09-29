Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Meleşkoru mevkisinde H.A, R.K. ve K.D'yi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Şüphelilerin Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 08:59 - Kaynak: AA
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