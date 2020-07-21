Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Demirköy ilçesinin Balaban köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Kurudere mevkisinde düzenlendiği operasyonda K.D, G.T, R.A.Y. ve M.D'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin bölgede 2 metre genişliğinde 2,5 metre derinliğinde çukur kazdıkları tespit edildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.