Kırklareli'nde maske takmayan 18 kişiye 16 bin 200 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Ekipler, Babaeski , Lüleburgaz , Demirköy , Vize ve Pınarhisar ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

Kırklareli 'nde jandarma ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 18 kişiye 16 bin 200 lira ceza verildi.

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