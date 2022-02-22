KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığı 11 derece ölçülen Kırklareli'nde sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin tentelerinin altında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de su birikintisi oluşabilecek caddelerde rögarları açtı.

Trakya için "sarı" uyarı veren Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yağışın perşembe gününe kadar aralıklarla devam etmesi ön görülüyor.

Edirne'de de yağış hafif şekilde devam ediyor.