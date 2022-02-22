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KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor - Son Dakika

KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor

22.02.2022 10:05

Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığı 11 derece ölçülen Kırklareli'nde sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin tentelerinin altında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de su birikintisi oluşabilecek caddelerde rögarları açtı.

Trakya için "sarı" uyarı veren Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yağışın perşembe gününe kadar aralıklarla devam etmesi ön görülüyor.

Edirne'de de yağış hafif şekilde devam ediyor.

KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor
KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor
KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor
KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor
KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor
KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor
KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor
KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor

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Kırklareli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor - Son Dakika


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