Kırklareli merkez Akalar Mahallesi Dereköy yolu üzerinde başıboş sahipsiz atlar, ana yollara çıkarak trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre yolda yürüyen başıboş atların muhtemel bir facia olmadan ana yoldan çıkarak uzaklaştılar. Yolda ilerleyen bazı sürücüler ise kornaları ile atları yoldan uzaklaştırmaya çalıştı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor - Son Dakika

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