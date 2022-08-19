Kırklareli'nde başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor

19.08.2022 14:10

Kırklareli'nde sahipsiz başıboş atlar trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kırklareli'nde sahipsiz başıboş atlar trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kırklareli merkez Akalar Mahallesi Dereköy yolu üzerinde başıboş sahipsiz atlar, ana yollara çıkarak trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre yolda yürüyen başıboş atların muhtemel bir facia olmadan ana yoldan çıkarak uzaklaştılar. Yolda ilerleyen bazı sürücüler ise kornaları ile atları yoldan uzaklaştırmaya çalıştı. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor - Son Dakika
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