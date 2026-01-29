Kırklareli'nde Tarım ve Orman Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kırklareli'nde Tarım ve Orman Toplantısı

Kırklareli\'nde Tarım ve Orman Toplantısı
29.01.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde 2025 yılında yapılan tarım, orman, su, doğa konuma ve milli parklar hizmetleri ile bu sene yapılacak faaliyetler masaya yatırıldı.

Kırklareli'nde 2025 yılında yapılan tarım, orman, su, doğa konuma ve milli parklar hizmetleri ile bu sene yapılacak faaliyetler masaya yatırıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün 2025 yılı değerlendirmeleri ile 2026 yılına yönelik faaliyet ve çalışmalarının ele alındığı toplantı, ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, il müdürleri tarafından 2025 yılı içerisinde Kırklareli genelinde müdürlüklerin yetki ve sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalar ile 2026 yılına yönelik planlama ve hedeflere ilişkin ayrıntılı bir brifing sunuldu.

Sunumlarda; bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, kırsal kalkınma destekleri, agro turizm uygulamaları, gıda güvenliği ve denetimleri, hayvan sağlığı ve refahı, mera ıslah çalışmaları, çiftçi destek programları ile bakanlık kaynaklarıyla ilimizde hayata geçirilen projeler ele alındı.

Toplantıda ayrıca; baraj ve gölet projeleri, içme suyu temini, tarımsal sulama altyapısının güçlendirilmesi, kapalı sulama sistemleri, taşkın koruma tesisleri ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımına yönelik DSİ yatırımları değerlendirildi.

Orman varlığının korunması ve geliştirilmesi muhtevasında; orman ıslahı, ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları, erozyonla mücadele projeleri, biyolojik çeşitliliğin korunması ile Yeşil Vatan anlayışı çerçevesinde yürütülen faaliyetler ele alındı.

Sunumlarda; orman köylülerine yönelik gelir artırıcı destekler, odun dışı orman ürünleri projeleri, kooperatif destekleri, kırsal istihdamı güçlendiren uygulamalar ve sosyal projeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede alınan önleyici tedbirler, erken uyarı sistemleri, yangınla mücadele altyapısının güçlendirilmesi, eğitim ve farkındalık çalışmaları ile kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü faaliyetleri çerçevesinde; yaban hayatının korunması, biyolojik çeşitliliğin izlenmesi, korunan alanların yönetimi, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik bakım ve rehabilitasyon çalışmaları ile hayvan bakımevleri ve geçici barınma alanlarına yönelik projeler toplantı gündeminde yer aldı.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Uğur Turan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda tarımın, hayvancılığın, suyun ve ormanın ülkemizin kalkınmasında stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Turan, bu alanların yalnızca ekonomik değil, toplumsal refahı, gıda güvenliğini ve ekosistem dengesini koruyan temel unsurlar olduğuna dikkat çekti.

Sürdürülebilirliğin ortak geleceğimiz için vazgeçilmez olduğunu belirten Vali Turan, orman yangınlarıyla mücadelede şehit olan orman kahramanlarını rahmetle anarak, görev başındaki tüm personele başarı ve kolaylıklar diledi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kırklareli, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırklareli'nde Tarım ve Orman Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var 26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı

11:41
Sergen Yalçın’ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 12:02:56. #7.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Tarım ve Orman Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.