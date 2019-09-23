Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde tekstil fabrikasında yangın
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'nde tekstil fabrikasında yangın

1 saat önce

Kırklareli'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nde tekstil fabrikasında yangın, System.String[]

Kırklareli'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Kofçaz yolundaki fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Ekipler, alevlerin depoya yaklaşık 8 metre uzaklıktaki akaryakıt tankerine sıçramaması için yoğun mücadele verdi. Yaklaşık 8 saatlik çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Yangında fabrikanın deposu büyük hasar gördü.

Öte yandan bölgede Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri çalışma yaptı.

Sabah saatlerinde fabrikaya gelen bazı işçiler ise yangın nedeniyle içeriye alınmadı. İşçiler fabrika çevresinde bir süre bekledikten sonra bölgeden ayrıldı.

Kırklareli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saman yüklü traktörün römorku benzin istasyonuna 200 metre kala alev aldı
Son Dakika: Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız MHP Lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 13:04:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde tekstil fabrikasında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]