Kırklareli'nde uluslararası öğrencilere "çocuk hakları" eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde uluslararası öğrencilere 'çocuk hakları' eğitimi verildi - Son Dakika

Kırklareli'nde uluslararası öğrencilere "çocuk hakları" eğitimi verildi

7 saat önce

Kırklareli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, uluslararası öğrencilere "çocuk hakları" eğitimi verildi.

Kırklareli'nde uluslararası öğrencilere

Kırklareli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, uluslararası öğrencilere "çocuk hakları" eğitimi verildi.

Çeşitli nedenlerle ülkelerinden göç ederek Kırklareli'ne gelen, burada ilk ve orta öğrenimlerine devam eden 6-18 yaşındaki öğrencilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde sosyolog Erdal Tekin tarafından çocuk haklarıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Karaman, programda yaptığı konuşmada, uluslararası öğrencilere en iyi şekilde sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Yabancı uyruklu öğrenciler ile daha sık bir araya geleceklerini ifade eden Karaman, "Bizlerin sizlerden hiçbir farkı yok. Hepimiz bu ülkede kardeşiz. Sizler için her türlü kolaylığı ve yapılması ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Türkiye'de çocuk haklarının önemli olduğunu belirten Karaman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocuklara yönelik birçok çalışma gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Karaman, uluslararası öğrencilere yönelik müzik, spor, eğitim ve sosyal sorumluluk projelerini hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

Kırklareli, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 çocuk babası olan restoran işletmecisi, kendisini ağaca astı
Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma'yı öldüren baba suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı Tartışan ebeveynlerini ayırmak isterken babasını silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya sert tepki: Türkiye'nin seçim malzemesi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 19:43:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nde uluslararası öğrencilere "çocuk hakları" eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]