Kırklareli\'nde Uyuşturucu İmalathanesi Çökertildi

KIRKLARELİ'de polisin çiftlik evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Uyuşturucu ve iklimlendirme sistemi ele geçirilen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada; kentteki bir çiftlik evinde, uyuşturucu madde yetiştirilip piyasaya sürüldüğü belirlendi. Düzenlenen operasyonda çiftlik evi ve eklentilerinde yapılan aramada; 54 kilo esrar, 28 kök Hint keneviri, hassas terazi, kenevir yetiştirmekte kullanılan iklimlendirme sistemi ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.H. tutuklandı, S.C.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.