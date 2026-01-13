Kırklareli'nde Yangında İki Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Kırklareli'nde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale geldi.
Dereköy ilçesinde Kadir Solak'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki Ferit Solak'a ait eve de sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Kırklareli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında iki ev de kullanılamaz hale geldi.
