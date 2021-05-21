Kırklareli'nde yerel tohumlardan üretilen sebze fideleri vatandaşlara dağıtıldı - Son Dakika

Slow Food Trakya ve Kırklareli Kent Konseyi tarafından yerel tohum üretimine dikkat çekmek amacıyla köylü kadınlarının ürettiği yerel tohum sebze fideleri vatandaşlara dağıtıldı.

Kırklareli Kent Konseyi binasında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Fide almak için Kovid-19 tedbirleri kapsamında sıraya geçen vatandaşlara beşer demetler halinde fideler verildi.

Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, AA muhabirine köylü kadınlar tarafından yetiştirilen yerel tohum fidelerini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttıklarını söyledi.

Son yıllarda yapılan çalışmalar ile özellikle köy kadınlarının yerel tohum üretimine önem verdiklerini ifade eden Çakır, domates, biber, patlıcan, karpuz ve salatalık gibi fideleri vatandaşlara dağıttıklarını kaydetti.

Ata ve yerel tohumların önemine değinen Çakır, "Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor, çünkü bunlar çoğaltılabilir tohumlardır. Kuşaktan kuşağa, nesilden nesile aktarılabilir tohumlar, bu çok önemli." diye konuştu.

Yerel tohumdan yetişen domates ile hibrit domates arasında çok büyük farkların olduğuna dikkat çeken Çakır, yerel tohumun ülke ekonomisine katkısının da fazla olduğunu sözlerine ekledi.

Karıncak köyünde yerel tohumlardan fide üretimi yapan Necla Çobancık ise dedesinden kalan tohumlar ile üretim yaptığını belirtti.

Sağlık açısından yerel tohumun önemini anlatan Çobancık, gönüllü olarak bu üretimi yaptığını kaydetti.