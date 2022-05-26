KIRKLARELİ - Yerel tohumlardan üretilen sebze fideleri vatandaşlara dağıtıldı - Son Dakika
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KIRKLARELİ - Yerel tohumlardan üretilen sebze fideleri vatandaşlara dağıtıldı

26.05.2022 14:44

Kırklareli Ortak Akıl Derneği ve Slow Food Trakya tarafından yerel tohum üretimine dikkati çekmek amacıyla, köylü kadınların yerel tohumdan ürettikleri sebze fideleri vatandaşlara dağıtıldı.

Kırklareli Ortak Akıl Derneği ve Slow Food Trakya tarafından yerel tohum üretimine dikkati çekmek amacıyla, köylü kadınların yerel tohumdan ürettikleri sebze fideleri vatandaşlara dağıtıldı.

Bir kafede gerçekleştirilen etkinlikte biber, patlıcan, karpuz, salatalık ve domates fideleri kent sakinlerine teslim edildi.

Ortak Akıl Derneği Başkanı Ali Çakır, gazetecilere, vatandaşların aldıkları fideleri evlerinin balkonları ya da bahçelerine ekebileceklerini söyledi.

Ata tohumunun önemine dikkati çekmek istediklerini anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Ata tohum genetiği değiştirilmemiş, hibrit olmayan, üzerinde melezleme yapılmamış tohumlardır. Ata tohumlar kuşaktan kuşağa, nesilden nesile aktarılabiliyor. Kendiniz ektiğinizde ondan tohum alabiliyor ve tekrar üretim yapabiliyorsunuz. Ama GDO'lu tohumlarda bunu yapamıyorsunuz, bir kere ektiğinizde ürün aldığınızda onu bir daha ekmeniz ve üretmeniz mümkün değil. Amacımız burada farkındalık yaratmak. Toplumda yerli tohumun, GDO'lu tohumun, hibrit tohumun ne olduğunu, arasındaki farkı anlatabilmeyi amaçlıyoruz."

Etkinlikte, çocuklara da ata tohumunun önemini anlatmak için tohum ekimi gerçekleştirildi.

KIRKLARELİ - Yerel tohumlardan üretilen sebze fideleri vatandaşlara dağıtıldı
KIRKLARELİ - Yerel tohumlardan üretilen sebze fideleri vatandaşlara dağıtıldı
KIRKLARELİ - Yerel tohumlardan üretilen sebze fideleri vatandaşlara dağıtıldı
KIRKLARELİ - Yerel tohumlardan üretilen sebze fideleri vatandaşlara dağıtıldı
KIRKLARELİ - Yerel tohumlardan üretilen sebze fideleri vatandaşlara dağıtıldı
KIRKLARELİ - Yerel tohumlardan üretilen sebze fideleri vatandaşlara dağıtıldı
KIRKLARELİ - Yerel tohumlardan üretilen sebze fideleri vatandaşlara dağıtıldı
KIRKLARELİ - Yerel tohumlardan üretilen sebze fideleri vatandaşlara dağıtıldı
KIRKLARELİ - Yerel tohumlardan üretilen sebze fideleri vatandaşlara dağıtıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Yerel tohumlardan üretilen sebze fideleri vatandaşlara dağıtıldı - Son Dakika
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