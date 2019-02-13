Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat Şubesinde görevliyken ihraç edilen polis memuru Adem Akpınar
'ın yargılanmasına devam edildi. Kırklareli
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan, tutuklu sanık Akpınar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Cumhuriyet savcısı, sanığın "Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme" suçundan beraatini, "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişiler arası aleni olmayan konuşmaları kaydetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
Akpınar, mütalaaya karşı savunma yapabilmek için ek süre talebinde bulundu. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü
'nden mahkemeye gönderilen raporları incelemek istediğini belirten Akpınar, ayrıca üniversite sınavlarına girdiği gerekçesiyle savunmaya da hazırlanamadığını söyledi.
Haydar Meriç
'in fiziki takibine ilişkin memur raporlarının, takibin usule uygun olduğunu belirten en büyük delil olduğunu iddia eden Akpınar, "Benim aleyhime başkaca bir suç unsuru yoktur. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesince hazırlanan memur raporları benim en büyük delilimdir. Bu raporların mahkemeye getirilerek incelenmesini istiyorum. Bu raporlar benim suçsuz olduğumu ortaya koyacaktır. Haydar Meriç'in neden takip edildiği o belgelerde yazmaktadır." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya savunma hazırlanması için duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.