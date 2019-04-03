Kırklareli'nden Asayiş
1 saat önce
Lüleburgaz'da merdiven boşluğuna düştüğü öne sürülen kişi hayatını kaybetti.
Lüleburgaz
'da merdiven boşluğuna düştüğü öne sürülen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karamusul köyünde A.O.Y'nin merdiven boşluğuna düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
A.O.Y. götürüldüğü Lüleburgaz Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. A.O.Y'nin ölümü şüpheli görülerek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
Ev yangını Demirköy
'de bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Sivriler
köyünde A.Ş'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde maddi hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:50 Kaynak: AA
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