Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Asayiş

Kırklareli'nden Asayiş

1 saat önce

Lüleburgaz'da merdiven boşluğuna düştüğü öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'nden Asayiş, System.String[]
Lüleburgaz'da merdiven boşluğuna düştüğü öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karamusul köyünde A.O.Y'nin merdiven boşluğuna düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

A.O.Y. götürüldüğü Lüleburgaz Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. A.O.Y'nin ölümü şüpheli görülerek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ev yangını

Demirköy'de bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Sivriler köyünde A.Ş'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:50 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acil Durum Altyapısını ASELSAN Kuracak Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 25 Yıl Önce Çekilen Fotoğrafı Gösterdi Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı Talep Ediyorum İşte İl İl TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Kura Tarihleri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 13:01:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]