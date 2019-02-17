Kırklareli'nden Kısa Kısa

Demirköy
Kaymakamı Kerem Yenigün, ziyaretlerini sürdürüyor.
Yenigün, Demirköy Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız
'ı ziyaret etti.
Ziyarette Orman İşletme Müdürlüğü
çalışmaları hakkında bilgiler alan Yenigün, ilçede en önemli kurumlardan birinin Orman İşletme Müdürlüğü olduğunu söyledi.
İlçe halkının en büyük geçim kaynağının orman ürünlerinden sağladığını ifade eden Yenigün, diğer kurumlardan daha çok iş düştüğünü belirtti.
Orman varlığı açısından da Demirköy'ün çok iyi seviyede olduğunu aktaran Yenigün, Yıldız'a ve müdürlük personeline çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette, Müdür Yardımcısı Kemal Küçük
, İncesırt Bölge Şefi Fatih
Yatkın, Karacadağ
Şefi Selçuk Karabağ
ve Sayman Şahnaz Bolat
da hazır bulundu.
Kooperatiften öğrencilere destek
Demirköy Sivriler
Köyü Orman Kalkındırma Kooperatifince, ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve gıda yardımında bulundu.
Kooperatif Başkanı Şeref Saykur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardıma muhtaç öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.
Gelecek nesillere herkesin destek olmasını isteyen Saykur, öğrencilerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması gerektiğini belirtti.
Öğrencilerin mutluluğu ile mutlu olduklarını ifade eden Saykur, "Onlar bizim çocuklarımız, gelecek nesillerimiz. Birilerini sevindirmek mutluluğun en güzeli. Çocukları sevindirmek daha da yüce bir duygu. Elimizden geldiğince yardım etmek bizim borcumuz." diye konuştu.