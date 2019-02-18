Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nden Kısa Kısa

1 saat önce

Demirköy Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, yaşlı ve hastaları ziyaret etti.

Kırklareli'nden Kısa Kısa, System.String[]
Demirköy Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, yaşlı ve hastaları ziyaret etti.

Yavuz, yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.

İstek ve sıkıntıları da dinleyen Yavuz, her fırsatta yaşlı ve hastaları ziyaret ettiğini söyledi.

Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Yavuz, bu nedenle yaşlılara gereken hassasiyeti göstermek gerektiğini ifade etti.

Hastaları da ziyaret ederek moral vermeye çalıştıklarını anlatan Yavuz, ev ziyaretlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bez torba kampanyası


Lüleburgaz Belediyesince bez torba kampanyası başlatıldı.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla kampanya başlatıldığı bildirildi.


Kampanya kapsamında 5 cam yada pet şişe teslim eden vatandaşlara bez torba hediye edileceği belirtildi.


4 noktadan şişelerin teslim alınarak torbaların hediye edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer alıyor, "Lüleburgaz olarak hep birlikte çevre dostu torba kullanalım. 5 cam şişe veya pet şişe getirene bez torba hediye ediyoruz. Şişeleri getir, torbanı al."


Açıklamada, şişelerin kapalı pazar yeri, Kongre Meydanı, Ekin Atölyesi ve Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde teslim alınacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:51 Kaynak: AA

Lüleburgaz, Muhlis Yavuz, Demirköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hatlarının İmar Planları Onaylandı Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı

Konut Satışlarında Büyük Düşüş! Ocak'ta 72 Bin 937 Konut Satıldı Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:16:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]