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Kırklareli'nden Kısa Kısa

37 dakika önce

Kırklareli Atatürk İlkokulu öğrencileri, devlet hastanesini gezdi.

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Kırklareli Atatürk İlkokulu öğrencileri, devlet hastanesini gezdi.

Başhekim Camettin Atam, öncülüğünde hastanenin çeşitli birimleri gezdirilen öğrencilere bilgi verildi.

Bu tür ziyaretlerin önemine değinen Atam, faaliyetlerle çocukların hastane korkularının da giderildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere çeşitli dergiler hediye edildi.

"Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi

Lüleburgaz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında köy çocuklarına eğitici oyuncaklar ve kitaplar dağıttı.

Tatarköy İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan okul müdürü Mahmut Dursun Durak, proje kapsamında düzenlenen kampanyada toplanan paralarla öğrencilere eğitici oyuncaklar ve kitaplar alındığını söyledi.

Okul olarak bu tür projelere önem verdiklerini belirten Durak, bu tür çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:04 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
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