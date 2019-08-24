Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Belediyesince 3. Bisiklet Festivali düzenlenecek.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin 30 Ağustos, 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tüm vatandaşları festivale davet eden Gerenli, festivalde Seçil Gür, Pinhani, Aleyna Tilki, Ilgaz Bulut konserlerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Gerenli, 1 Eylül'de ise bisiklet turu düzenleneceğini aktardı.

Emine Bulut cinayeti

CHP Lüleburgaz İlçe Kadın Kollarınca, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Özgürlük Parkı'nda basın açıklamasını okuyan CHP MYK Üyesi Hamiyet Gülaçar, Kırıkkale'de Emine Bulut'un, eski eşi tarafından öldürüldüğünü hatırlattı.

Olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirten Gülaçar, " 'Ölmek istemiyorum' diyen bir anne, 'anne lütfen ölme' diyen bir evlat. Bir cümle ne kadar canımızı yakabilirse o kadar yaktı canımızı. Kahrolduk, mahvolduk. Emine Bulut bir tane değil, bir kerelik değil, tesadüfi değil. Üzülürken de öfkelenirken de bunu aklımızda tutmalıyız. Biz iyi hal indirimi istemiyoruz. Tahrik indirimi istemiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz."

Basın açıklaması yapan kadınlara Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de destek verdi.