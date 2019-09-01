Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Ekinci, Armutveren köyünü ziyaret ederek bir kahvehanede vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinledi.

Vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla köyleri ziyaret ettiğini belirten Ekinci, sorunların kısa süre içinde giderilmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Ekinci, daha sonra köye yapılan yatırımları incelemede bulunarak, yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Ekinci, daha sonra köydeki Türk oba kültürünü yansıtan kamp alanını gezdi.

-1 Eylül Dünya Barış Günü

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, tüm dünyada barış ve kardeşliğin hakim olması dileğinde bulundu.

Dünya tarihinde milyonlarca insanın yaşamını yitirdiği savaşlara, teröre, açlığa, yoksulluğa dur denilmesi için birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirten Gündoğdu, mesajında şunlara yer verdi:

"Dünyanın dört bir yanında çoluk çocuk milyonlarca insan açlıkla, susuzlukla karşı karşıyayken, bu insanlara yardım eli uzatmak yerine, kaynakların silahlanmaya ve savaşlara ayrılması, günümüz dünyasında insanlığın büyük çelişkisidir. Egemen güçlerin bitmez tükenmez savaşçıl politikaları dünyanın birçok noktasında insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. İnsanlık önemli bir sınavdan geçiyor. Ya, insanın ve insanca yaşamın her şeyin önünde olması için mücadele edilecek, ya da, insanı yok sayan savaşlara, teröre ve çatışmalara devam edilecek. Bu doğrultuda, yaşam hakkının en yüce değer olduğu, tüm canlıların barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığı, savaşın, terörün ve şiddetin olmadığı bir dünya diliyorum."

Balık sezonu açıldı

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, balıkçıları ziyaret etti.

Ziyarette, balıkçılar ile bir süre sohbet eden Gün, yeni balık sezonunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Balıkçıların binbir emekle ekmeğini denizden çıkardığını ifade eden Gün, yeni sezonun bol bereketli geçmesini diledi.

Ziyarette, balıkçılardan balık sezonu hakkında bilgiler aldı.