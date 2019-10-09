Kırklareli'nden kısa kısa

Demokrat Parti (DP) Lüleburgaz İlçe Başkanlığına yeniden Zeki Uslu seçildi.

Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi'nde bir kahvehanede gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Faaliyet raporlarının okunması ve oylanmasının ardından seçime geçildi. Tek liste ile gerçekleştirilen seçimde ilçe başkanlığına mevcut başkan Zeki Uslu seçildi.

Uslu, göreve gelen yeni yönetimin hayırlı olmasını diledi.

Yeni yönetimle etkinliklere daha çok yer vereceklerini ifade eden Uslu, Lüleburgaz siyasetine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Uslu'nun listesinde Birol Akbulut, Ali Osman Akyıldız, Murat Bayram, Naci Çamdere, Lütfü Ergülmez, Ali Kaymaz, İlhan Keskinkaya ve Esman Kocaköse yer alıyor.

- Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği kuruldu

Lüleburgaz ilçesinde Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği kuruldu.

Özel sürücü kursu sahibi İbrahim Yılmazer tarafından geçen hafta kurulan dernek, Yıldız Mahallesi Çermen Caddesi'nde hizmet verecek.

Derneğin kuruluş işlemlerini tamamladıklarını belirten Yılmazer, ilçede faaliyet gösteren sürücü kurslarını dernek çatısı altında bir araya getirdiklerini söyledi.

7 sürücü kursunun üyeliğiyle dernek yönetiminin oluşturulduğunu aktaran Yılmazer, "Derneğimizin amacı üye kurumlarımızın sürücü eğitimi konusunda birlikte hareket ederek Lüleburgaz halkına daha kaliteli hizmet sunmak ve kursiyerlerimizin haklarını korumaktır." dedi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'den (TREDAŞ) yapılan açıklamada, onarım çalışması nedeniyle kent merkezine bağlı Asilbeyli köyüne yarın (10 Ekim) bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-18.00 saatleri arasında 9 saat süreyle uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.