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Kırklareli'nden kısa kısa

7 saat önce

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce veteriner hekimler "Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesi Yönetmeliği" hakkında bilgilendirildi.

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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce veteriner hekimler "Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesi Yönetmeliği" hakkında bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner Özgür Kurt, müdürlük toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, yönetmeliğin uygulanması ile tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, tek tırnaklı hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

İlgili birimlerce sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulması gerektiğini ifade eden Kurt, tek tırnaklı hayvancılık işletmelerinin belirlenmesi ve bu işletmelerde bulunan tek tırnaklıların tanımlanmasını düzenlemek istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından veterinerlere bilgi verildi.

Av koruma ve kontrol faaliyetleri

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.


DKMP Şube Müdürü Murat Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 38 avcının kontrol edildiğini belirtti.

Denetimlerde kurallara uymayan 1 avcı hakkında işlem yapıldığını ifade eden Deniz, kaçak avcılıkla mücadelenin süreceğini aktardı.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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