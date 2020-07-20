Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı makamında ziyaret etti.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı makamında ziyaret etti.

Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Gün, ziyarette ilçe hakkında Çolak'a bilgi verdi.

Çolak ile görüş alışverişinde bulunan Gün, çalışmalarından dolayı karayolları personeline teşekkür etti.

Demirköy Belediye Başkanı Gün'e ziyaret

Doğu Batı Trakya Belediyeler Birliği Müdürü Cemal Ogün Kürümoğlu, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kürümoğlu ile Gün, belediyeler arasında gerçekleşen işbirliği protokolü kapsamında yapılabilecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her türlü çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Turgay Çolak, Recep Gün, Demirköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:22 Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor 17:21 Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:59 13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti 16:58 Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak 16:44 Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti 16:16 Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi 16:10 Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı 15:56 Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
17:22
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
17:21
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti
16:59
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
16:58
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
16:44
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
16:16
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
16:10
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
15:56
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 17:39:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]