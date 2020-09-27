Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri sürüyor.

Vize Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimde, esnaflar kontrol edildi.

Denetimlerde, koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetlendi.

Kılıç, denetimlerde, vatandaşlara iş yerlerinde ve günlük hayatta temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Yol yapım çalışması

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışması devam ediyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Talay, gazetecilere, ilçede yol yapım çalışmalarının südürüldüğünü belirtti.

İlçede deforme olan yolların yeniden yapıldığını ifade eden Talay, kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

İtfaiye Haftası

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Özalp, konuşmasında, itfaiye haftasının kutlu olması temennisinde bulundu.

İtfaiyecilerin vatandaşların canı ve malını kurtarmak için görev yaptığını ifade eden Özalp, canı pahasına görevini yapan itfaiyecileri tebrik etti.