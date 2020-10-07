Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.

Vali Bilgin, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Vedat Acar'dan bilgi alarak merkezi gezdi.

YEDAM'ın çalışmalarını önemsediklerini belirten Bilgin, tedavi olmak isteyen vatandaşları merkeze davet etti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Gökçen'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, Kaymakam Yüce ile Başsavcı Gökçen ile bir süre sohbet etti.