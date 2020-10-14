Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay Orhan Kılıç'ı ziyaret etti.

Jandarma anı defterini imzalayan Bilgin, ardından Kılıç'tan brifing aldı.

Vali Bilgin, Kılıç'a görevinde başarılar dileğinde bulunarak, vatandaşın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Afet Yönetim Merkezi Müdürü Zafer Kamber ile Atatürkçü Düşünce Derneği Kırklareli Şube Başkanı Mine Sobacı'yı makamında kabul etti.

Bilgin, Kamber ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonda Sobacı ile bir araya gelen Bilgin, Atatürkçü Düşünce Derneği'ne çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu.

OSB'nin logosu belirlendi

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yeni logosu belirlendi.

OSB müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu toplantısı, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında valilik binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda logo seçimi yapıldı.

Bilgin, yeni belirlenen logonun Kırklareli'nin Avrupa'ya ve dünyaya açılan kapılarını simgelemekte olduğunu belirtti.