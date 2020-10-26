Pınarhisar ilçesinde dere çevresinde düzenleme yapıldı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, gazetecilere Dere Mahallesi'nden geçen derenin çevresini düzenleyerek vatandaşlara vakit geçirebilecekleri güzel alanlar oluşturduklarını söyledi.

Oturma bankları, salıncaklar konuşlandırarak çevreyi yeşillendirdiklerini ifade eden Talay, bu tip projeler ile ilçede yeni yaşam alanlar oluşturduklarını kaydetti.

Temizlik çalışması

Vize ilçesinde ağaçlık alanda temizlik çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, gazetecilere, Kale Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda biriken çöp ve otların temizlendiğini belirtti.

Alanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun hale getirildiğini ifade eden Özalp, insan sağlığını korumak için ilçede yoğun çalıştıklarını kaydetti.

Bölgede vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek tüm olumsuzlukların giderildiğini aktaran Özalp, ağaçlık alanın da temiz bir görünüme kavuştuğunu söyledi.