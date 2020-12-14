Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

14.12.2020 08:45
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, restore edilen arastada çarşısında incelemede bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, restore edilen arastada çarşısında incelemede bulundu.

Vali Bilgin, kapalı çarşıyı gezerek çalışmalar hakkında Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren'den bilgi aldı.

Arastanın en kısa sürede tekrar hizmet vermeye başlayacağını bildiren Vali Bilgin, kapalı çarşısının aslına uygun olarak yenilendiğini aktardı.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin çalışmaları sürüyor

Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin kent genelinde çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve valilik koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Gruplarının, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden ayrılma kısıtlaması nedeniyle talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu kişilerin ihtiyaçlarının gönüllülerin de desteğiyle karşılanmaya devam edileceği ifade edildi.

Sokak hayvanları unutulmadı

Kırklareli Valiliği, hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Valilikten yapılan açıklamada, hayvan besleme gruplarınca kentin belirli noktalarına sokak hayvanları için yiyecek bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarının hayvan besleme gruplarınca karşılanmaya devam edeceği ifade edildi.

Vakıflar bölge müdürü, Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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